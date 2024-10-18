Воспитанники семейного центра в Лобне приняли участие в социальном кинопоказе

В рамках социального проекта для подростков «Могу чувствовать» в семейном центре «Лобненский» организовали просмотр фильма. Ребята посмотрели социальную драму «Кука» и приняли участие в обсуждении киноленты.

Проект «Могу чувствовать» помогает подросткам развить эмоциональный интеллект. Участники мероприятия вместе смотрят фильмы или читают книги, а затем обсуждают эмоции, которые вызвало произведение. Ребята учатся исследовать свой внутренний мир, лучше понимать свои ценности и то, какие эмоции и чувства они испытывают.

Педагоги организовали для детей кинопоказ фильма «Кука». После просмотра ленты дети поделились эмоциями, обсудили замысел фильма и поведение героев, их характеры и поступки. Если у детей возникали трудности, педагоги вместе с ними листали эмоциональный словарь.

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