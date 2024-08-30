Воспитанники семейного центра в Лобне посетили приют для животных

В приют «Мокрый нос» благотворительного фонда «Ника» на экскурсию приехали ребята из семейного центра «Лобненский». Подросткам рассказали о волонтерской деятельности, об уходе за животными. Дети смогли поиграть с питомцами.

Подопечные семейного центра в Лобне познакомились с кошками и собаками из приюта «Мокрый нос». Ребята узнали о том, как важно заботиться о бездомных животных, как находят питомцам новых хозяев и ухаживают за четвероногими друзьями. Подростки попробовали себя в роли волонтеров.

«Этот визит стал увлекательным и поучительным опытом, который помог детям понять важность гуманного отношения к животным и заботы о тех, кто нуждается в помощи. Благодарим организаторов поездки в приют для животных — благотворительный фонд „Религия добра“, — поделились сотрудники семейного центра „Лобненский“.

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