Воспитанники семейного центра в Лобне побывали на футбольном матче

Футбольный матч на «ВТБ — арене» посетили дети из замещающих семей городского округа Лобня. Ребята болели за «Динамо» и радовались забитым голам.

Педагоги семейного центра в Лобне привезли детей на футбольный матч, который состоялся на «ВТБ — арене». Такие мероприятия уже стали традиционными для воспитанников учреждения: ребята наблюдают за игрой много лет подряд. Выезды на матчи помогают организовывать сотрудники футбольного клуба «Динамо».

«Мы благодарим за подаренные нашим детям эмоции генерального директора футбольного клуба „Динамо“ Павла Константиновича Пивоварова, специалиста по работе с болельщиками футбольного клуба Евгения Александровича Щеголева и постоянного вдохновителя и инициатора таких выездов Алексея Андреевича Мошкова. Для ребят это настоящий подарок», — сказали педагоги.

Центр помощи семье и детям «Лобненский» работает по адресу: улица Авиационная, дом № 6.

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