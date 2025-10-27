Воспитанники семейного центра в Дмитрове стали призерами всероссийского турнира

В Калуге прошел Всероссийский турнир по теннису на колясках, организованный АНО «Второе дыхание». Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, воспитанники Семейного центра «Дмитровский» приняли участие в соревнованиях и достойно представили регион.

Турнир собрал 34 спортсмена из разных регионов России. Соревнования проходили в четырех категориях — среди мужчин, женщин, юношей и девушек, а также в парном миксте, где формировались смешанные команды.

Подмосковные спортсмены показали достойные результаты. Так, Анна Аксенова стала финалисткой и заняла второе место в одиночном разряде среди девушек. Анушервон Турсунов также стал вторым в категории «Юноши». В парных играх оба спортсмена вновь поднялись на вторую ступень пьедестала.

Помимо спортивных состязаний, для участников и тренеров провели образовательные семинары, направленные на развитие инклюзивного спорта в регионах. В ведомстве подчеркнули, что такие мероприятия помогают спортсменам не только совершенствовать навыки, но и обрести уверенность в себе, новых друзей и единомышленников.