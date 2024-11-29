Воспитанники семейного центра «Шатурский» победили на областном конкурсе

Областной этап конкурса на противопожарную тематику «Зажги свою звезду!» прошел в Доме культуры в Балашихе. В нем участвовали дети из семейных центров Подмосковья.

Ребята из Шатуры победили в номинации «Театральное искусство — Агитбригада». Команда семейного центра показала постановку под названием «Анфиса и Вера тушат пожар», в которой рассказывалось о правилах пожарной безопасности в квартире во время отсутствия родителей.

Организаторы подготовили для участников конкурса интересную интерактивную программу. Дети не только отлично провели время, но и познакомились с воспитанниками из других семейных центров.

Конкурс организовали Главное управление МЧС по Московской области и областное отделение организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Он проводился в рамках областного фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность».

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