Воспитанники семейного центра «Гармония» посетили мастер-класс по боксу

Дети из Волоколамского семейного центра «Гармония» приняли участие в спортивном мероприятии, организованном чемпионкой мира по боксу и кикбоксингу Светланой Кулаковой. Спортивный праздник был насыщен не только тренировками, но и выступлениями артистов, благодаря чему ребята получили массу положительных эмоций.

Мастер-класс провел заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира и Европы по боксу Екатерина Куц. Она поделилась с участниками секретами мастерства и отметила их энтузиазм и самоотдачу во время тренировки.

Мастер спорта России, опытный тренер и педагог Наталья Соколова выразила мнение, что многие воспитанники центра обладают природными данными и качествами, важными для занятий спортом, особенно боксом. Она подчеркнула: «Спорт помогает подросткам направить энергию в правильное русло, воспитывает дисциплину и дает уверенность в себе, которая защищает от негативного влияния улицы. Этот внутренний стержень останется с ними на всю жизнь».

Мероприятие завершилось вручением подарков от Благотворительного фонда Екатерины Гордон и подарочных сертификатов на покупки в магазине «Детский мир» от Союза Отцов. Для детей этот мастер-класс стал не просто спортивным событием, а возможностью поверить в свои силы и сделать шаг к новым достижениям.