Воспитанники семейного центра «Доверие» в Подмосковье посетили Музей Победы

В преддверии Дня Победы воспитанники семейного центра «Доверие» посетили Центральный музей ВОВ на Поклонной горе. Во время экскурсии ребята познакомились с уникальными экспонатами и диорамами, историями солдат и простых людей. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Им поведали о героизме советского народа в годы ВОВ. Воспитанники почувствовали военную атмосферу и осознали значение Победы для русских людей и страны в целом.

В Минсоцразвития региона отмечают, что также дети написали письма благодарности бойцам СВО. В каждый конверт они заключили самые добрые слова и пожелания.

Поездка помогла поддержать патриотических дух у подростков, вызвать интерес к изучению истории и сохранению памяти о героях прошлого.