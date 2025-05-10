Воспитанники семейного центра «Доверие» в Подмосковье посетили Музей Победы

В преддверии Дня Победы воспитанники семейного центра «Доверие» посетили Центральный музей ВОВ на Поклонной горе. Во время экскурсии ребята познакомились с уникальными экспонатами и диорамами, историями солдат и простых людей. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.
Им поведали о героизме советского народа в годы ВОВ. Воспитанники почувствовали военную атмосферу и осознали значение Победы для русских людей и страны в целом.
В Минсоцразвития региона отмечают, что также дети написали письма благодарности бойцам СВО. В каждый конверт они заключили самые добрые слова и пожелания.
Поездка помогла поддержать патриотических дух у подростков, вызвать интерес к изучению истории и сохранению памяти о героях прошлого.
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