Соревнования Подмосковья по теннису на колясках прошли в Дмитрове

В Министерстве социального развития Московской области сообщили о значимых достижениях детей-инвалидов из Семейного центра «Дмитровский». С 16 по 20 марта они приняли участие в соревнованиях по теннису на колясках.

В состязании участвовали 37 спортсменов из 11 регионов России. Среди них были шесть воспитанников Семейного центра «Дмитровский», которые представляли Московскую область. Их корты стали местом проведения соревнований, ведь ребята тренируются здесь практически каждый день.

Правила игры в теннис на колясках такие же, как и в обычном теннисе, за исключением двух отскоков мяча — первый должен попасть в корт, а второй может быть в зоне аута, и это будет засчитанный мяч.

В напряженной борьбе воспитанники Семейного центра «Дмитровский» показали отличные результаты: Турсунов Анушервон занял второе место среди юношей до 19 лет, а Аксенова Анна — второе место среди девушек до 19 лет.

Все участники соревнований получили памятные призы. В Министерстве подчеркнули, что такие мероприятия помогают спортсменам не только совершенствовать навыки, но и обрести уверенность в себе, новых друзей и единомышленников по всей России.