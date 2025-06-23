Воспитанники семейного центра «Дмитровский» освоили якутский мас-реслинг

С экзотическим силовым видом спорта ребят познакомил тренер спортивного клуба «Медоед» центра культурного развития «Подосинковский» Сергей Мережко. Его команда уже не первый год шефствует над воспитанниками «Дмитровского».

Дети под чутким руководством Сергея Мережко с азартом осваивали приемы якутского мас-реслинга и участвовали в поединках, проверяя свою силу и ловкость. Каждый юный спортсмен получил в награду медали и фирменные футболки «Медоеда».

Сергей Мережко, уверен, что главное — не просто научить ребят приемам борьбы, а зажечь в их сердцах огонь упорства. Встречи с командой «Медоеда» давно переросли для воспитанников семейного центра в нечто большее, чем просто тренировки — они стали для детей источником радости и веры в себя, примером настоящего спортивного братства.

«Проекты, подобные этому, — яркий пример того, как спорт становится социальным лифтом. Когда дети видят перед собой сильных, добрых и целеустремленных наставников, они сами начинают верить: любые трудности можно преодолеть», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван

Курданин.