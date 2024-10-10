Юные поисковики из Химок приняли участие в патриотической экспедиции в Твери

Дети из военно-патриотического объединения «СОВА» в Химках приняли участие в поисковой экспедиции «Вахта памяти». Сборы прошли в Тверской области.

Сотрудники Главного управления МЧС России рассказали детям, как обращаться с оружием и боеприпасами, и напомнили о технике безопасности. Также воспитанники патриотического объединения научились ориентироваться на местности, узнали интересные факты из истории страны и нашли новые экспонаты для местного музея.

«Ребята изучали историю, смотрели фильмы в кинотеатре под открытым небом, посетили музей Великой Отечественной войны и местный Дом культуры, где увидели много интересных экспонатов», — поделилась руководитель военно-патриотического объединения «СОВА», лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Участники заслужили удостоверения членов военно-поискового отряда «Страж» за успешное окончание экспедиции. Лучшим руководитель гольяновского поискового отряда «Авангард» Андрей Пащенко вручил памятные медали.

Напомним, что ранее члены военно-патриотического объединения «СОВА» уже участвовали в подобной экспедиции в Смоленской области. Их находки пополнили школьные музеи Химок. Среди новых экспонатов были гильзы, каски, фрагменты лопат и самолета.

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