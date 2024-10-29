Воспитанники музшколы из Электроуглей побывали на экскурсии в галерее
Творческое мероприятие на стыке музыки и живописи провели для ребят из детской музыкальной школы в Электроуглях. На нем школьников познакомили с творчеством В. Кожемятько.
Встреча состоялась в выставочном зале художественной галереи. Юным музыкантам и художникам представили картины В. Кожемяко.
Мероприятие назвали «Музыкальная акварель». По словам организаторов, его цель — вдохновить детей на творчество и показать, что любые идеи можно воплотить с помощью музыки или красок.
На встрече также провели концерт. Номера на нем представили юные пианисты и аккордеонисты.
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