Воспитанники мотоклуба «Металлург» в Видном открыли сезон

Мотоболисты Ленинского округа провели первую в 2025 году тренировку на игровом поле. За зиму они отремонтировали мотоциклы и заменили шины.

Юные мотоциклисты выехали на стадион раньше благодаря теплой погоде. Это позволит лучше подготовиться к предстоящему сезону.

«Подготовку к новому сезону игроки клуба начали еще в январе. Зимой парни занимались в бассейне, тренажерном зале, поддерживали спортивную форму с помощью бега, лыжного кросса и командных игр. Хорошо, что уже в начале марта погода позволяет нам начать тренировки на поле — будет больше времени подготовиться к чемпионату и Кубку России», — сказал президент спортивного клуба «Металлург» Ленинского округа Валерий Нифантьев.

За зиму на мотоциклах заменили комплектующие и резину. Игры в этом сезоне начнутся с середины апреля.

В 2025 году в чемпионате России выступят восемь команд — по одной из Московской, Владимирской областей и Ставропольского края, а также пять команд из Краснодарского края. Игры пройдут на домашних стадионах участников, в том числе в Видном.

Отметим, мотобольный клуб «Металлург» — самая титулованная команда в России. На протяжении 53 лет воспитанники ни разу не опускались ниже второго места, восемь раз становились чемпионами СССР, дважды — победителями Кубка СССР, 28 раз выигрывали Кубок России, 27 раз получали титул чемпиона России, 11 раз — чемпиона Восточно-Европейской лиги. В 1995 году команда стала обладателем Кубка Европейских чемпионов.

В 2024 году юные воспитанники продолжили традиции и удачно выступили на соревнованиях. Ребята победили на чемпионате и кубке России, а молодежный состав стал чемпионом в своей возрастной категории.