Воспитанники молодежного центра из Дмитрова сделали открытки для бойцов СВО

Ребята из объединения «кваАРТал» из Дмитрова изготовили открытки в виде фотоснимков для бойцов специальной военной операции. Их в ближайшее время отправят на передовую.

На живописных фотокарточках юные жители Дмитрова написали слова поддержки и благодарности. Также они изобразили символы российской армии, природы округа и будущей победы.

Открытки в ближайшее время отправят в зону спецоперации.

Отметим, что ребята регулярно не только собирают посылки для бойцов СВО, но и встречаются с теми, кто проходит реабилитацию в медицинских учреждениях округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».