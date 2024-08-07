Воспитанники молодежного центра из Дмитрова сделали открытки для бойцов СВО

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Ребята из объединения «кваАРТал» из Дмитрова изготовили открытки в виде фотоснимков для бойцов специальной военной операции. Их в ближайшее время отправят на передовую.

На живописных фотокарточках юные жители Дмитрова написали слова поддержки и благодарности. Также они изобразили символы российской армии, природы округа и будущей победы.

Открытки в ближайшее время отправят в зону спецоперации.

Отметим, что ребята регулярно не только собирают посылки для бойцов СВО, но и встречаются с теми, кто проходит реабилитацию в медицинских учреждениях округа.

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