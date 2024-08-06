Воспитанники летнего лагеря собрали корм бездомным животным в Волоколамске

Акцию «Лапа помощи» провели орлята из летнего лагеря «Дружба» в Волоколамске. Ребята вместе с педагогами купили корм для бездомных животных.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, главная цель акции — не только помочь бездомным животным, но и воспитать у подрастающего поколения доброту, сострадание и ответственность.

Дети обсудили разные варианты дальнейшей помощи четвероногим друзьям, а также познакомились с волонтерами, которые им рассказали о своей работе в приютах для бездомных животных.

Ребята предложили проводить подобные акции как можно чаще, ведь такие инициативы помогают привлечь внимание общественности к этой важной теме и способствуют развитию культуры заботы о животных на местном и федеральном уровнях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».