Воспитанники летнего лагеря посетили Серпуховское информационное агентство
24 июня воспитанники летнего лагеря при театре юного актера «ЧересЧур» посетили муниципальное учреждение «Серпуховское информационное агентство». Там детям показали, как устроена работа журналистов.
Главный редактор телеканала ОТВ-Серпухов Олеся Акинфеева показала ребятам редакцию, где трудятся корреспонденты, рассказала, какое оборудование берут с собой операторы, и как тексты сюжетов попадают к монтажерам. Юные гости получили уникальную возможность заглянуть в ту самую студию, где записываются программы, и даже прочитать текст с телесуфлера.
В холдинге МАУ «Серпуховское информационное агентство» работает коллектив профессионалов, который каждый день информирует население округа о жизни муниципалитета. Эта экскурсия открыла для будущих актеров профессию журналиста с совершенно новой стороны.