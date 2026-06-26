Воспитанники летнего лагеря посетили Серпуховское информационное агентство

Главный редактор телеканала ОТВ-Серпухов Олеся Акинфеева показала ребятам редакцию, где трудятся корреспонденты, рассказала, какое оборудование берут с собой операторы, и как тексты сюжетов попадают к монтажерам. Юные гости получили уникальную возможность заглянуть в ту самую студию, где записываются программы, и даже прочитать текст с телесуфлера.

В холдинге МАУ «Серпуховское информационное агентство» работает коллектив профессионалов, который каждый день информирует население округа о жизни муниципалитета. Эта экскурсия открыла для будущих актеров профессию журналиста с совершенно новой стороны.