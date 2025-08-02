Воспитанники лагеря в Дубне получили от бойца СВО ответ на послание

Воспитанники лагеря дневного пребывания «Солнышко» на базе школы № 10 в Дубне отправили в зону СВО видеопослание и получили на него ответ. Обмен стал возможным благодаря всероссийскому проекту «Добро не уходит на каникулы».

Ира Артемьева пожелала солдатам здоровья и напомнила, что дома их ждут родные и близкие. Ответ ей пришел от бойцов отряда «Русь».

«Мы привыкли делать свою работу, потому что так нужно. Но твои искренние глазенки, такие честные и открытые, твоя вера в то, что мы победим, очень много значит для нас. Поверь, мы тебя слышим. Ты веришь в нас больше, чем мы в себя — подвести тебя мы не можем», — передал для девочки добрые слова боец отряда с позывным «Апостол».

Боец поблагодарил девочку и выразил надежду, что однажды они увидятся.

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» проводят в лагерях дневного пребывания, где школьники пишут послания бойцам, плетут сети и собирают гуманитарную помощь.