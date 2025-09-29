Воспитанники из Подольска стали призерами турнира по бальным танцам

В спортивном комплексе «Заречье» состоялся большой классификационно-рейтинговый турнир по спортивным бальным танцам. В мероприятии приняли участие воспитанники из Москвы, Брянска, Ногинска и других городов России, а оценивали соревнования квалифицированные судьи из разных городов.

Первыми на паркет вышли начинающие танцоры в возрасте от 4 лет. После чего свое мастерство продемонстрировали более опытные пары и солисты.

В программе турнира были европейские танцы, медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп и латиноамериканские танцы — ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв. Начинающие танцоры исполняли упрощенную программу, включающую медленный вальс, ча-ча-ча, польку и диско.

В итоге соревнований юные танцоры из Подольска взяли четыре золотых, две серебряных и одно бронзовую медали.