Воспитанники хора в Павловском Посаде приняли участие в съемках клипа о героях СВО

В Павловском Посаде сняли клип на песню «Мы с вами» у Пантеона славы в парке Победы. Композицию посвятили героям, которые защищают Россию на полях специальной военной операции.

Слова написала Татьяна Снимщикова, а музыку — Денис Тихонов. Он же стал исполнителем вместе с дочерью Эмилией и большим хором Павлово-Посадской детской музыкальной школы им. Е. П. Дербенко. Клип сняли у Пантеона славы в парке Победы, где разместили большой флаг России.

Съемки проводил телеканал «Радуга».

«Трогательно, масштабно! Спасибо за такие важные песни. Уверена, что она обязательно будет услышана там, где герои нашего времени сейчас защищают нашу страну!» — отметила главный редактор телеканала «Радуга» Анна Суница.

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