Воспитанники «Гармонии» привезли 24 награды с фестиваля «Русская сказка

В Санкт-Петербурге прошел XIX Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Русская сказка». Сразу 24 награды привезли с него воспитанники филиала «Гармония» Домодедовской детской школы искусств.

Четверо из победителей стали первыми лауреатами фестиваля. Они заняли первые места в категориях академического пения (солисты и хоровое исполнение), эстрадного вокала (солисты, дуэт, трио) и фортепианного исполнения (солисты).

Педагоги, родители и ученики домодедовского филиала «Гармонии» отправились на конкурс в составе 70 человек. Два дня они демонстрировали свои таланты в двух концертных залах.

Хор «Созвучие» под руководством руководителя Елены Белой стал лауреатом первой степени и обладателем специального приза — гранта размером 25 тысяч рублей. Его концертмейстер — Альбина Соловьева. По словам Елены Белой, в фестивале участвовали представители Москвы, Минска, Мурманска, Владивостока, Твери, Петрозаводска и других городов. Московскую область представили команды из Одинцова, Домодедова и Коломны. Всего в конкурсе приняли участие 357 человек в восьми разных номинациях.

Ранее хор «Созвучие» завоевал право на участие в конкурсе, победив на Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Славянские встречи» в Минске. Теперь участники планируют продолжить свои «Музыкальные путешествия», выиграв грант на следующий фестиваль в Ярославле.