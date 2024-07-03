Воспитанники эколагеря Балашихи очистили от мусора Горенский лесопарк

Воспитанники из эко-лагеря за первую смену собрали 2 324 мешка мусора. А также ребята привели в порядок несколько территорий округа.

По итогам первой смены летнего экологического лагеря школьники смогли очистить от мусора территории Горенского лесопарка, усадьбы Пехра-Яковлевское, библиотеки имени Дмитриева, убрались на улице Орджоникидзе, Заречная и 1 Мая. Также активисты сортировали книги в библиотеке университета имени Вернадского.

Всего за неделю было собрано 523 мешка с мусором, а в сумме за первую смену 2324 мешка.

Молодежный экологический лагерь работает в Балашихе с 2015 года, а в Железнодорожном — больше 20 лет. Записаться сюда могут все желающие в возрасте 14-18 лет. За месяц работы школьники зарабатывают около 10 тысяч рублей.

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