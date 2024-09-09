Воспитанники ДШИ в Химках выступят на концерте к юбилею Владимира Спивакова

Концертную программу подготовили воспитанники отделения клавишных электронных инструментов Центральной детской школы искусств. Жители округа смогут не только насладиться музыкой, но и больше узнать о деятельности Спивакова.

«Владимир Спиваков — скрипач-виртуоз, основатель и художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра „Виртуозы Москвы“ — внеc огромный вклад в развитие мирового музыкального искусства. Его талант, мастерство и преданность музыке вызывают восхищение у миллионов поклонников по всему миру. Уверена, что концерт станет незабываемым событием для всех его участников и зрителей», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

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