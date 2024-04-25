Воспитанники дома культуры в Павловском Посаде создали мультфильм | 360°

25 апреля 2024, 18:23
Воспитанники дома культуры в Павловском Посаде создали мультфильм
Во дворце культуры «Павлово-Покровский» под чутким руководством известного мультипликатора Николая Шакина юные таланты превратились в настоящих создателей мультфильмов. Вдохновляющая тема космоса позволила каждому участнику раскрыться и почувствовать себя частью захватывающего процесса создания анимации.
Дети с большим энтузиазмом подошли к заданию: из пластилина создали уникальных персонажей, которые затем ожили в собственных историях, наполненных приключениями. Каждый сюжет, разработанный маленькими мультипликаторами, стал отражением их богатого воображения и любви к необъятному космосу.
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Кульминацией мероприятия станет показ готового мультфильма на большом экране в рамках закрытия кинофестиваля, который пройдет в Павловском Посаде 28 апреля.
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