Юные артисты из Видного стали лауреатами областного музыкального фестиваля

Фестиваль проходил в Московской области и собрал участников из разных городов со всей Московской области. Школа искусств из Видного показала достойные результаты: восемь ее учеников стали лауреатами в различных номинациях.

Кроме того, участники получили дипломы и специальную награду за исполнение русской народной песни. Директор школы Лариса Похвалиева отметила, что каждое выступление было проникнуто душой, а преданность делу не осталась незамеченной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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