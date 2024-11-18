Юные артисты из Видного стали лауреатами областного музыкального фестиваля
Воспитанники детской школы искусств города Видное выступили на областном фестивале-конкурсе «Песня — душа моя». Артисты смогли заслужить высокие награды.
Фестиваль проходил в Московской области и собрал участников из разных городов со всей Московской области. Школа искусств из Видного показала достойные результаты: восемь ее учеников стали лауреатами в различных номинациях.
Кроме того, участники получили дипломы и специальную награду за исполнение русской народной песни. Директор школы Лариса Похвалиева отметила, что каждое выступление было проникнуто душой, а преданность делу не осталась незамеченной.
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