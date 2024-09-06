Воспитанники детского сада в Шатуре высадили кедры на игровой площадке

Воспитанники детского сада при школе № 4 высадили кедры на территории игровой площадки. Саженцы им привезли с плантации Генриха Фаляно.

Волонтеры Подмосковья рассказала ребятам, чем полезны деревья, и где они растут. Дети узнали, что хвоя выделяет фитонциды, которые очищают воздух.

Подросшие саженцы привезли с плантации Генриха Фаляно. Их высадили на территории у игровых площадок.

«Дети воспитываются в обстановке, когда они заботятся о растении, это имеет очень большое значение для внутреннего содержания детей. Все, что есть у меня на плантации, я передаю в детские сады бесплатно», — руководитель АНО «Живое наследие» Генрих Фаляно.

Помимо этого, воспитанники детского сада посадили семечки в уголке природы.

«Дети будут ждать, когда же появятся первые всходы. Если взойдут семена и подрастут, мы их высадим на территории своего образовательного учреждения», — рассказала заместитель директора Ирина Адаксина.

В посадке деревьев приняли участие родители воспитанников.

«Я никогда не сажал деревья. Сегодня мне очень понравилось. Каждый день я буду ухаживать за деревом, поливать и пересаживать. Запомнил, что от его шишек получаются вкусные орешки. Кедр живет 550 лет», — поделился воспитанник дошкольного учреждения Дима.

Отметим, экопроект существует с 2019 года. Еще более 1100 хвойных деревьев высадят для детей в Подмосковье. Акция уже прошла в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Коломне и Троицке.

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