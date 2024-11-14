Воспитанники детского сада № 41 в Солнечногорске собрали 440 кг макулатуры

Воспитанники Смирновского детского сада № 41 «Медвежонок» собрали макулатуру вместе с родителями. Мероприятие приурочили к Всемирному дню вторичной переработки. Дети и их родители стали участниками ежегодной акции «БумБатл» от проекта общественного движения «Экосистема».

За время акции дети принесли в сад 440 килограммов сырья: картон, газеты, старые книги, журналы бумажные пакеты. Затем по экомаршруту за бумажной фракцией приехали специалисты регионального оператора «ЭкоПромСервис». Коробки с макулатурой они доставили в современный комплекс по сортировке и переработке отходов «Нева».

«Подобные акции не только способствуют сохранению природы, но и прививают детям экологическую культуру с раннего возраста. Самыми активными участниками акции „БумБатл“ стали воспитанники третьей и шестой группы детского сада», — отметил заместитель главы Солнечногорска Леонид Степанов.

Цель акции «БумБатл» — формирование экологической культуры и продвижение раздельного сбора отходов. Собранное в детском саду вторсырье войдет в состав большой партии, которую передадут переработчикам. На их производствах из макулатуры создадут новую продукцию: тетради, картон и другие вещи.

По итогам акции «БумБатл» самых активных участников наградят подарками в различных номинациях.

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