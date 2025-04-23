Воспитанники детского сада «Мишутка» в Дубне поучаствовали в игре «Зарница»

Воспитанники подготовительной группы детского сада «Мишутка» впервые приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», организованной совместно с представителями войсковой части Росгвардии из Дубны. Мероприятие было приурочено к празднованию 80-летия Победы и направлено на развитие патриотизма, дисциплины и спортивной подготовки у детей.

Военнослужащие продемонстрировали ребятам основы строевой подготовки и выступили в роли судей. В игре участвовали две команды будущих первоклассников. Участники проходили различные испытания: собирали карту, преодолевали полосу препятствий, доставляли сухой паек, пересекали «минное поле» и оказывали помощь «раненым». На всех этапах ребятам активно помогали родители.

«Игра приурочена к празднованию 80-летия Победы и способствует воспитанию патриотических качеств, спортивной подготовки. Присутствие военных организует, дисциплинирует», — поделилась руководитель структурного подразделения лицея № 6 детского сада «Мишутка» Ольга Сухля.

Победителем стала команда, которая быстрее всех справилась с заданиями. Все участники получили памятные значки, а победителям вручили кубок.

Глава города Максим Тихомиров подчеркнул, что проведение «Зарницы» в детских садах — прекрасная инициатива, которую стоит развивать дальше.

После завершения игры участников ждал сюрприз — полевая кухня с горячей кашей, сладким чаем и печеньем.