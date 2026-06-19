Воспитанники детского лагеря выступили на конкурсе талантов в Воскресенске

В детском лагере «Юнармия», который работает на базе Воскресенской кадетской школы, состоялся конкурс «Алло, мы ищем таланты». Свои творческие способности воспитанники представили в трех номинациях, а по итогам выступлений все участники получили призы.

Смена в лагере продолжается в тематическом формате и знакомит детей с разными регионами страны. Организаторы подготовили для ребят насыщенную программу, в которой образовательные занятия сочетаются с творческими конкурсами, играми и командными активностями. Одним из самых ярких событий стал конкурс талантов, объединивший участников разных возрастов.

Юные воспитанники представили номера в номинациях художественного чтения, вокального и хореографического искусства. Ребята читали стихи, исполняли песни и демонстрировали танцевальные постановки. Свои выступления они подготовили заранее и представили их перед всем коллективом лагеря.

«Смена посвящена путешествию по России. Ежедневно ребята в игровой форме знакомятся с достопримечательностями нашей огромной страны», — рассказала советник директора по воспитанию Елена Ануфриева.

В лагере действуют два отряда. В младшем занимаются дети шести и семи лет, которые учатся в первых и вторых классах. Старший отряд объединяет школьников начиная с третьего класса. Каждый день образовательно-досуговую площадку посещают более 50 человек.

По словам организаторов, конкурс помог детям раскрыть свои способности, проявить уверенность на сцене и поддержать товарищей. Все участники получили памятные призы и заслуженные аплодисменты зрителей.