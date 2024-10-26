Воспитанники детсада в Лосино-Петровском побывали на экскурсии в школе

Дошкольники из подготовительной группы детского сада «Лучик» в Лосино-Петровском побывали в местной школе. Им показали помещения, где учатся дети, а также рассказали о страницах истории округа.

Экскурсовод показал ребятам основные школьные помещения. Они посетили актовый зал, библиотеку и кабинеты начальных классов.

Также дошкольники побывали в музее «Связь времен». Им показали экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, дети увидели парту героя России Андрея Совгиренко и узнали историю памятника «Детям военных лет от благодарных потомков».

В конце экскурсии им загадали загадки, рассказали сказку и показали мультфильм. По мнению организаторов, такие мероприятия помогут успешно подготовить детей к обучению в школе.

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