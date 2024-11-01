Воспитанники детсада в Лосино-Петровском побывали на экскурсии в школе
Ребята из детского сада «Лучик» побывали на экскурсии в местной школе в Лосино-Петровском. Им рассказали о том, что такое учиться.
В мероприятии поучаствовали дети из подготовительной группы. Они осмотрели помещения, где учатся школьники, узнали об истории Лосино-Петровского городского округа.
Дети увидели актовый зал, библиотеку и кабинеты начальных классов, музей «Связь времен», где размещены экспонаты времен Великой Отечественной войны.
Также ребятам рассказали про парту героя России Андрея Совгиренко и памятник «Детям военных лет от благодарных потомков». Дети разгадали загадки и посмотрели мультфильм.
Организаторы считают, что подобные мероприятия помогают эффективно подготовить дошкольников к обучению в школе.
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