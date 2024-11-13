Воспитанникам спортшколы в Балашихе подарили плавательные костюмы

Депутат из Балашихи и директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» вручил воспитанникам отделения адаптивного спорта специальные соревновательные плавательные костюмы от компании «Арена». Событие стало важным шагом в поддержке местных спортсменов, особенно в свете предстоящих соревнований.

Плавательные костюмы, произведенные компанией «Арена», известной своим оборудованием для ведущих спортсменов мира, могут улучшить результаты на 5-15%, что является значительным преимуществом в плавании, где на многих дистанциях решающую роль играют доли секунды. Депутат отметил, что такие подарки помогут спортсменам добиться новых успехов и стать гордостью России.

Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян также приняла участие в этом событии, поддержав инициативу по приобретению пяти костюмов для ведущих пловцов спортивной школы. Первые костюмы получили заслуженный мастер спорта России Артем Исаев, который является серебряным призером паралимпиады в Токио, а также победительницы и призеры чемпионатов России по адаптивному плаванию.

Поддержка адаптивного спорта в Балашихе продолжает развиваться, и такие инициативы способствуют не только улучшению условий для тренировок, но и вдохновляют спортсменов на новые достижения.

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