Воспитанникам спорткомплекса в Воскресенске подарили инвентарь для занятий

Новые мячи для баскетбола, волейбола, мини-футбола и стритбола передали в спортивный комплекс «Химик» в Воскресенске. Их приобрели при поддержке депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой.

Запрос о покупке спортивного инвентаря поступил депутату от родителей воспитанников учреждения. Член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева лично приехала в спорткомплекс, чтобы пообщаться с тренерами.

«Тренерский состав и родители воспитанников обратились ко мне за помощью в решении этой задачи, и я с радостью выполнила свое обещание. Благодаря инициативному бюджетированию, совместно с администрацией городского округа Воскресенск и нашими активными жителями, были приобретены новые игровые мячи. Покупка станет отличным подспорьем для юных спортсменов!» — отметила Екатерина Лобышева.

Напомним, что ранее спецоборудование удалось закупить в центр соцобслуживания и реабилитации «Воскресенский» также при поддержке Екатерины Лобышевой.