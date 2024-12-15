Воспитанникам школы искусств в Химках расскажут о творчестве Юрия Никулина

Открытый урок о творчестве Юрия Никулина проведут для учеников Детской школы искусств в Химках. Ребятам расскажут не только о профессиональной деятельности артиста, но и о его участии в Великой Отечественной войне.

Юрий Никулин — Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда.

«Эти звания подчеркивают его значимость как для культурного наследия страны, так и для каждого человека, который хоть раз видел его на экране или в цирке», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ребятам покажут видео о жизни Юрия Никулина. Встреча состоится 17 декабря в 13:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.

«Мало кто знает, что великий артист прошел через Великую Отечественную войну. С 1941 по 1945 год Юрий Никулин был на фронте, воевал на Ленинградском и Карельском направлениях, участвовал в боях за освобождение нашей Родины», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Наталья Каныгина добавила, что воспитание патриотизма — одна из ключевых задач общества сегодня. В наше время важно помнить, что сила народа — в единстве и любви к Родине.

Напомним, в Химках реализуется патриотическая программа, направленная на объединение поколений. В ее рамках проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками СВО. Депутат Совета в Химках Инна Монастырская отметила, что мероприятия укрепляют патриотизм и гражданскую ответственность.