Воспитанникам клуба юных моряков в Дмитрове рассказали про флотоводцев России

В «Клубе юных моряков имени Максима Сафонова» прошло занятие, на котором воспитанникам рассказали про выдающихся флотоводцев и полководцев России. Для них также провели игру «Географическое лото».

Преподаватель клуба, капитан первого ранга Александр Петров провел урок «Выдающиеся флотоводцы и полководцы России. История Великих русских географических открытий». Он рассказал увлекательные истории о жизни и подвигах выдающихся моряков страны.

«В ходе занятия ребята познакомились с экспедициями русских моряков, которые открывали новые земли, а также поработали с географической картой. Такие занятия очень важны для нашей молодежи, ведь знание истории — это основа нашей культуры», — поделился Александр Петров.

Ребята также ответили на вопросы викторины и сыграли в «Географическое лото».

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