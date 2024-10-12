Воспитанникам Клуба юных моряков в Дмитрове рассказали о вреде алкоголя

Воспитанники дмитровского Клуба юных моряков имени Максима Сафонова учатся делать осознанный выбор. Они отрабатывают важные навыки на сплочение коллектива, а недавно им рассказали про вред алкоголя, курения и психотропных веществ.

Воспитанники обсудили, как эти вещества влияют на здоровье и будущее человека, и рассмотрели альтернативные способы досуга. Им также показали презентацию и предложили книги про спорт и здоровый образ жизни.

Не менее важной была и профилактическая беседа на тему «Противодействия идеологии терроризма и экстремизма в среде молодежи». Участники узнали, как неправильная идеология может повлиять на молодые умы, причины возникновения экстремистов, механизмы вовлечения в незаконные группы и последствия. Им рассказали про права и обязанности граждан, нормы законодательства, которые предусмотрены за противоправные действия.

«Такие мероприятия помогают подрастающему поколению сделать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни и правильного формирования жизненных принципов», — подчеркнул Александр Петров.

Преподаватель капитан первого ранга Александр Петров провел для детей занятие, на котором научил ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, развивать самоорганизованность, собранность и ответственность. Часть программы — строевая подготовка, которая сплачивает коллектив.

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