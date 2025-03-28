Воспитанникам детского сада в Домодедове напомнили правила дорожного движения

В гости к ребятам в детский сад «Бригантина» городского округа Домодедово приехали госавтоинспекторы и сказочный персонаж — старуха Шапокляк. В игровой форме они напомнили малышам правила дорожного движения.

По словам представителя общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Марии Оськиной, дети намного лучше воспринимают и запоминают информацию во время игр и интерактивных занятий. Для ребят провели мастер-класс по созданию световозвращающих брелков.

«Наглядно показываем, как световозвращающие элементы помогают на дороге стать более заметным пешеходом», — сказала Мария Оськина.

Вместе гостями дети повторили правила дорожного движения, основные знаки, а также цвета светофора.

Как рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по городскому округу Домодедово лейтенант полиции Маргарита Джавадова, специалисты Госавтоинспекции регулярно проводят такие мероприятия в детских садах для того, чтобы обезопасить ребят от дорожно-транспортных происшествий и травматизма.