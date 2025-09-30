Восьмой центр репродуктивного здоровья семьи открыли в Подмосковье

В Подмосковье продолжает развиваться сеть специализированных медицинских учреждений. Восьмой в регионе центр репродуктивного здоровья семьи начал работу в женской консультации Дубненской больницы.

В учреждении девушки-подростки, женщины и мужчины смогут получить помощь с учетом своих возрастных и физиологических особенностей. Ключевые направления деятельности специалистов — профилактика, раннее выявление заболеваний и коррекция патологий.

«Важно, что в одном месте пациенты могут получить весь комплекс необходимой медицинской помощи: пройти диагностику, получить консультации специалистов и назначение лечения. В центре репродуктивного здоровья в Дубне ведут прием акушеры-гинекологи, в том числе детский гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и медицинский психолог», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В учреждении помощь пациентам будут оказывать оперативно с использованием современных профилактических и лечебно-диагностических технологий.

«Специалисты проконсультируют, составят план обследования и лечения, окажут психологическую поддержку. Каждый шаг направлен на сохранение репродуктивного здоровья будущих родителей, чтобы помочь им спланировать и подготовиться к рождению ребенка», — пояснила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Дубненской больницы Светлана Яхина.

Все услуги предоставляют бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Аналогичные центры успешно работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице.

Для записи необходимо обратиться к лечащему врачу или позвонить в контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» по номеру 8(800)550-30-03. Дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно найти по ссылке.