Восьмой этаж многопрофильной больницы начали строить в Балашихе

В Балашихе продолжается строительство современной многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино — масштабного и важного для региона проекта, который станет ключевым центром здравоохранения. В настоящее время на объекте ведутся активные работы: в первом блоке главного корпуса завершается устройство плиты перекрытия восьмого этажа, во втором блоке продолжается возведение седьмого этажа, а в третьем — бетонирование пятого и шестого этажей и монтаж кровли.

В четвертом блоке специалисты занимаются перекрытием шестого этажа и одновременно ведут монтаж кровли подземного паркинга. На строительной площадке задействовано более 500 человек: 20 инженеров и технических специалистов, 483 рабочих и 34 единицы строительной техники. С момента начала работ в марте 2024 года выполнено около 74 тысяч кубометров монолитных конструкций и заармировано свыше 18 тонн металла.

«Строительство новой многопрофильной больницы — это не просто возведение здания, а значимый вклад в здоровье и благополучие жителей Балашихи. Современное медицинское учреждение, оснащенное передовым оборудованием и отвечающее высоким стандартам комфорта, станет опорой всей системы здравоохранения региона», — отметил глава городского округа Сергей Юров.

Больница рассчитана на 1123 койки и будет включать широкий спектр отделений. Среди них — травматология, неотложная хирургия, урология, челюстно-лицевая и торакальная хирургия, гинекология, нейрохирургия, кардиология, неврология, а также региональный сосудистый центр. Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и должен быть завершен к 2027 году.

Этот объект призван значительно повысить уровень медицинской помощи в Балашихе и соседних муниципалитетах, обеспечив жителей современными условиями диагностики и лечения.