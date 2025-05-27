Восьмой благотворительный забег в поддержку детей с ОВЗ прошел в Одинцове

Мероприятие провели на Центральном стадионе в Одинцове. Основная цель забега — сбор средств для оказания медицинской и терапевтической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии приняли участие бегуны всех возрастов и разного уровня подготовки. Главное — желание сделать доброе дело и помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Забег объединил целые семьи, друзей и единомышленников.

Мероприятие началось на Центральном стадионе в Одинцове в 11:00 утра. Сначала участники прошли регистрацию — им выдали стартовые пакеты. Затем начались паралимпийский забег на 100 метров, костюмированный фан-забег на эту же дистанцию и уже основной забег «Я бегу — ребенку помогу» на 2,5 километра.

Для тех гостей парка, которые не бежали, а пришли посмотреть и поболеть за близких, работали мастер-классы и музыкально-игровая зона. Собранные на забеге средства отправили на покупку необходимых медикаментов, проведение обследований в клиниках, реабилитационные процедуры и обучение детей с особенностями развития.