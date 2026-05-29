Восьмилетняя школьница выиграла конкурс ко Дню города в Можайске

Рассказ девочки о месте, которое ее семья ласково называет «Можайские луга», покорил сердца жителей в социальных сетях. Полина описала живописный овраг недалеко от дома, откуда открывается вид на церковь Иоакима и Анны, шпиль Никольского собора и купола Лужецкого монастыря. Публике также понравилось упоминание о соседской коровке, которая каждую весну пасется на лугу.

Опубликованная фотография и история набрали более 250 лайков, что сделало Полину безоговорочным лидером конкурса.

Торжественная церемония вручения награды прошла в администрации Можайского округа. Подарок победительнице вручила заместитель главы округа Ольга Спиридонова. Полина получила сувенирный набор ко Дню города в брендированном рюкзаке и летний букет из васильков и ромашек.

Мама победительницы Юлия рассказала, что они ведут активную жизнь и с удовольствием участвуют в городских мероприятиях.

«Вы показали, какой душевный и красивый наш Можайск!» — подчеркнула Ольга Спиридонова, поблагодарив победителей и всех участников за теплые истории и лайки.