Восьмиклассница с ДЦП заняла третье место в литературном конкурсе

Восьмиклассница Моника Исупова, страдающая спастической диплегией (форма ДЦП), нечасто посещает родной лицей в городе Клин. Она получает школьное образование дома, благодаря дистанционным урокам. Однако в один из дней Моника пришла в лицейскую библиотеку, чтобы получить диплом победителя.

Учитель русского языка и литературы Ольга Рогожина вручила ей диплом за третье место в областном конкурсе юных чтецов, посвященном 200-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина. Для участия в конкурсе Моника выучила наизусть отрывок из сатирической сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

Жизнь Моники Исуповой насыщенна и разнообразна. Она занимается с реабилитологом, тренирует мелкую моторику с мамой, слушает аудиокниги Пушкина и Есенина, рисует и ведет аккаунт в TikTok. Скоро она планирует присоединиться к школьному медиацентру и брать видеоинтервью у своих учителей.

Недавно сбылась одна из мечт Моники — она побывала на концерте любимой исполнительницы Вики Шоу и пообщалась с ней лично. Мама Моники Виктория Атанова отмечает, что эта встреча стала мощным стимулом для дочери: «Моника преодолела психологический барьер. Раньше она боялась оторваться от опоры, а сейчас этого нет».

Теперь Моника ждет результатов всероссийского конкурса литературного творчества «Проба пера», в котором она участвует в номинации «Журналистика». Итоги будут известны 1 апреля.