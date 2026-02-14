Восьмиклассница из Серпухова стала призером чемпионата «Профессионалы»

Ученица 8 класса школы «Губернский колледж» Эвелина Карапетян заняла второе место на региональном этапе чемпионата «Профессионалы». Соревнования юниоров в компетенции «Парикмахерское искусство» проходили в Клину с 9 по 12 февраля.

Эвелина выступала под руководством тренера-эксперта Анастасии Васильевой. Конкурсные испытания включали несколько сложных модулей: женскую укладку на длинных волосах с окрашиванием, мужскую стрижку с укладкой, собранную прическу, историческую укладку на бигуди в стиле 50–60-х годов, а также коммерческую женскую стрижку с окрашиванием и укладкой.

Участнице предстояло продемонстрировать не только технические навыки, но и творческий подход, чувство стиля и умение работать с разными типами волос. Соревнования среди семи участников требовали максимальной концентрации и профессионализма.

Члены жюри высоко оценили уровень подготовки юной мастерицы и качество выполнения всех заданий.