Восьмиклассники из 33 школ Подмосковья проверили свои знания по математике

Восьмикласники из 33 школ Подмосковья, участвующих в проекте «Математические классы», написали региональную диагностическую работу. Проверка знаний проходила онлайн и включала две части: сначала пять заданий базового уровня с кратким ответом, затем три более сложных задания с развернутым решением.

На выполнение заданий отводилось 45 минут, максимум можно было набрать 12 баллов, а базовый уровень подтверждался при наборе не менее четырех. Задания охватывали разные разделы математики — от чисел и уравнений до вероятности, статистики и геометрии.

Работы проверяют независимые эксперты через государственную систему «ЕАИС ОКО», все ответы обезличены, а результаты станут известны до 6 октября. Итоги помогут оценить, насколько хорошо школьники усвоили программу седьмого класса, и выявить пробелы в знаниях.