Восьмиэтажный паркинг построят в ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах

Паркинг на 500 машино-мест построят в ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах. Объект общей площадью 14 тысяч квадратных метров будет иметь восемь этажей, сообщили в подмосковном Минжилполитки.

Возведением инфраструктуры займется застройщик ПИК.

Первый этаж здания оборудуют двумя постами автомойки и вспомогательными помещениями. Внутри паркинга установят лифт для удобства.

В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили, что проект «Ярославский квартал» располагается в шести километров от МКАД.

В ЖК запланировано строительство восьми многоэтажек, школы со стадионом на 550 учеников, паркинга, детских и спортивных площадок, а также помещений под магазины, точки питания и услуг.