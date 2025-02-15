Восьми ветеранам ВОВ присвоили звание «Почетного гражданина» в Ленинском округе

Восьми участникам Великой Отечественной войны, которые в настоящее время проживают в Ленинском городском округе, было присвоено звание «Почетный гражданин». Это решение было принято местным Советом депутатов в соответствии с указом президента России.

Председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко отметил, что эти замечательные люди сражались за нашу страну, проявляя невероятное мужество и самоотверженность. Их подвиги и вклад в Победу навсегда останутся в нашей памяти и будут служить примером для будущих поколений.

Звания «Почетного гражданина» удостоены: Ахмадиев Галим Авхадиевич, Белоногова Евгения Владимировна, Доля Михаил Никитович, Жажин Виктор Васильевич, Канельский Борис Харитонович, Ковальчук Александр Александрович, Рязанова Анна Егоровна и Харланова Раиса Степановна.

Согласно уточнению, в период с 1941 по 1945 годы около 30 тысяч жителей округа защищали свою Родину на фронтах войны, и каждый третий из них не вернулся домой. Имена 8,3 тысячи павших воинов увековечены на мемориале «Стена памяти» на Аллее Славы в Видном.

Ранее также сообщалось, что в преддверии 80-летия Великой Победы планируется ремонт и благоустройство более 40 памятников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне, на территории Ленинского округа.