Восьмая неделя «Экологических игр 2025» стартовала в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На территории Подмосковья началась восьмая неделя экоигр. С начала акции к проекту присоединились более 1,5 тысячи жителей региона.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов», — отметил зампред правительства МО — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО Владислав Мурашов.

В пресс-службе ведомства рассказали, что с 19 по 25 мая участникам предложат сдать ПЭТ-бутылки в пункт приема или фандомат. Для отчета необходимо будет прикрепить фотографию.

За каждое выполненное задание участникам начисляют экоины для розыгрыша призов в финале. Задание недели стоит два балла, «со звездочкой» — пять баллов.

Победителей определяются каждые пять недель. Проект завершится 21 сентября. Желающие могут присоединится к участию в любое время.

Партнеры проекта — более 20 компаний: крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики.