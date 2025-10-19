Воскресную школу при храме открыли в деревне Сераксеево в Серпухове

В деревне Сераксеево городского округа Серпухов состоялось торжественное открытие воскресной школы при храме иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец». Участниками мероприятия стали Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, Благочинный округа, иерей Дионисий Коськин, представители духовенства, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, а также заместитель главы муниципалитета Мария Барышева.

Храм считается духовным центром региона и местом, где собираются верующие разных возрастов и социальных слоев. За время своей работы церковь не раз принимала у себя чудотворный образ Божией Матери «Умягчение злых сердец». При храме основали единый духовно-просветительский комплекс, который объединяет различные направления работы с верующими и способствует укреплению духовных традиций.

Занятия в школе пройдут по воскресеньям после окончания богослужения. Записаться на обучение можно, связавшись с иереем Александром Малинкиным. Наличие крещения и принадлежность к православной вере обязательны.