Артисты из Воскресенска стали лауреатами вокального конкурса

Солисты театра песни «Остров» из Воскресенска заняли призовые места на втором Межрегиональном конкурсе «Волна прошлого», который прошел в Луховицах. Их выступления были высоко оценены жюри.

В номинации «Песни советского кино» лауреатами первой степени стали Алина Бондарева, Сергей Дивный, Татьяна Размазина и Татьяна Пашарина. Михаил Павлов стал лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал». Татьяна Пашарина также удостоилась Гран-при конкурса.

Театр песни «Остров» был основан в 2009 году по инициативе Елены Бондаревой. С тех пор коллектив не только радует зрителей, но и завоевывает высокие награды на различных конкурсах. Уже 15 лет «Остров» является ярким представителем культуры Воскресенска, принимая участие в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях.

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