Делегация из Воскресенска поучаствовала в областном педсовете

Пресс-служаб администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служаб администрации городского округа Воскресенск

Делегация из Воскресенска приняла участие в Московском областном педагогическом совете работников образовательных организаций сферы культуры. Мероприятие прошло в Доме правительства Московской области.

Участниками встречи стали директора детских музыкальных школ и школ искусств Подмосковья. В том числе начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Баклушина Елена и директор Воскресенской детской школы искусств Евгений Шапошников. Они подвели итоги работы за прошлой учебный год и наметили планы на будущий. Лучших педагогов наградили грамотами и благодарственными письмами.

На педсовете перед гостями с приветственным словом выступили первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, а также заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов и Народный артист СССР Юрий Башмет.

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