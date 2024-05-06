Воскресенцы получили 9 дипломов на общеобразовательной олимпиаде | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 18:30 Воскресенцы получили 9 дипломов на общеобразовательной олимпиаде Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Завершилась Всероссийская олимпиада школьников. Ученики из Воскресенска смогли завоевать 9 дипломов.

В общем зачете сборная Подмосковья снова побила собственный рекорд по числу дипломов и заняла второе место по стране.

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На федеральном этапе Всероссийской олимпиады школьников юные воскресенцы завоевали 9 дипломов: 8 призеров и один победитель. Глеб Сытенков стал призером дважды — по предметам "История" и "Искусство", Евгений Чуланов — победителем по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Оба школьника представляют лицей имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежную выплату: победители — 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч рублей, участники — 100 тысяч рублей.

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