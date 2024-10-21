Воскресенску присвоили почетное звание литературного города Подмосковья

Литературное объединение «Радуга» имени Ивана Лажечникова отметило 25-летний юбилей. В знаменательный день Воскресенску присвоили звание «Литературный город Московской области»

За 25 лет в организации издали порядка 200 авторских книг и свыше 20 коллективных сборников. Руководителями литературного объединения «Радуга» в Воскресенске в разное время были Иван Родионов, Александр Суслов, Леонид Дудин. Сейчас одно из ведущих в Подмосковье творческих сообществ возглавляет заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России, заслуженный писатель Московской областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков.

В объединение входят лауреаты и дипломанты престижных литературных премий имени Михаила Лермонтова, Роберта Рождественского, Михаила Пришвина, Ярослава Смелякова, Евгения Зубова, Елены Слободянюк. Его участники становились многократными победителями литературных конкурсов.

В юбилейный день Воскресенск удостоили звания «Литературный город Московской области» за творческий труд, продолжение писательских традиций Подмосковья, подвижничество и высокие достижения. Награду торжественно вручил секретарь правления Союза писателей России, председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов.

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